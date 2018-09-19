Машина повредила провода на улице Астраханской в Саратове 

Виновник происшествия, который скрылся с места ЧП, в настоящий момент разыскивается.
Инцидент произошел днем 19 сентября на пересечении улиц Шелковичная и Астраханская.
Здесь произошел обрыв троллейбусных проводов. Повреждена оказалась сеть по всей улице Астраханской. По предварительной информации, виновна негабаритная машина.
«Автомобилист скрылся с места происшествия, про него ничего неизвестно. Любая информация поможет найти преступника», — сообщается в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».