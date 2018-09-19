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Нападение на водителя скорой помощи в Алма-Ате попало на видео
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Нападение на водителя скорой помощи в Алма-Ате попало на видео
RT на русском
1 час назад
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В Алма-Ате задержан гражданин Турции, напавший на водителя скорой помощи. В отношении 28-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Момент нападения сняла на видео сотрудница неотложки. RT публикует эти кадры.
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