Нападение на водителя скорой помощи в Алма-Ате попало на видео

В Алма-Ате задержан гражданин Турции, напавший на водителя скорой помощи. В отношении 28-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Момент нападения сняла на видео сотрудница неотложки. RT публикует эти кадры.