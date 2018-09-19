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В Петербурге мигранта раздавило из-за деревянной палки
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В Петербурге мигранта раздавило из-за деревянной палки 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На территории одной из больниц Санкт-Петербурга погиб мигрант-рабочий, пишет АН «Оперативное прикрытие».
Тело мужчины — гражданина Узбекистана, обнаружили 18 сентября около 10 часов утра у больницы Петра Великого на Пискаревке. Первичный осмотр показал, что у мигранта разбита голова и раздавлена грудная клетка.
Как выяснилось, на территории больницы проводились ремонтно-строительные работы. Накануне утром на стройку приехала грузовая машина КАМАЗ, который должен был вывезти мусор.
По предварительным данным, смерть произошла из-за нарушения правил безопасности. Во время погрузки строительного мусора задний борт грузовика захлопнулся, потому что его подперли деревянной палкой.
В результате, металлическая конструкция раздавила, работающего мужчину. Он скончался на месте от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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