В Петербурге мигранта раздавило из-за деревянной палки

На территории одной из больниц Санкт-Петербурга погиб мигрант-рабочий, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Тело мужчины — гражданина Узбекистана, обнаружили 18 сентября около 10 часов утра у больницы Петра Великого на Пискаревке. Первичный осмотр показал, что у мигранта разбита голова и раздавлена грудная клетка.

Как выяснилось, на территории больницы проводились ремонтно-строительные работы. Накануне утром на стройку приехала грузовая машина КАМАЗ, который должен был вывезти мусор.

По предварительным данным, смерть произошла из-за нарушения правил безопасности. Во время погрузки строительного мусора задний борт грузовика захлопнулся, потому что его подперли деревянной палкой.

В результате, металлическая конструкция раздавила, работающего мужчину. Он скончался на месте от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.