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Пьяного угонщика остановил столб
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Пьяного угонщика остановил столб 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Инспекторы дорожно-патрульной службы задержали ранее судимого жителя Муромского района, который угнал автомобиль и пытался скрыться.
Происшествие произошло вечером 15 сентября. Патрульные обратили внимание на проезжавший мимо них автомобиль «ВАЗ-21112», который петлял по непонятной траектории. Заметив патрульную машину, водитель отечественной легковушки резко повернул в сторону и, не справившись с управлением, врезался в столб уличного освещения.
Это ещё не всё. После аварии водитель вылез из машины и попытался убежать. Но сотрудники Госавтоинспекции настигли, как выяснилось позже, 25-летнего ранее судимого безработного парня.
Там же они выяснили, что местный житель управлял чужим автомобилем без водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения. Машину он угнал у своего соседа, с которым и распивал спиртное. Хозяин автомобиля оказался слаб и уснул после очередной бутылки, а подозреваемый воспользовался этим и забрал у него ключи.
На молодого человека завели уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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