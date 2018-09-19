В Бавлинском районе судебные приставы арестовали машину должника

Судебные приставы арестовали автомобиль должника, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Причиной ареста стал долг мужчины в 250 тысяч рублей. При этом оплачивать его он не торопился. В связи с этим мужчине выставили требование о предоставлении залогового имущества. Когда приехали судебные приставы, автомобиль не хотела отдавать супруга должника, которая закрылась в салоне машины. Спустя некоторое время женщину убедили покинуть автомобиль. В отношении неплательщика составили протокол по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».