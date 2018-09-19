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В Бавлинском районе судебные приставы арестовали машину должника
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В Бавлинском районе судебные приставы арестовали машину должника 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Судебные приставы арестовали автомобиль должника, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.
Причиной ареста стал долг мужчины в 250 тысяч рублей. При этом оплачивать его он не торопился. В связи с этим мужчине выставили требование о предоставлении залогового имущества. Когда приехали судебные приставы, автомобиль не хотела отдавать супруга должника, которая закрылась в салоне машины. Спустя некоторое время женщину убедили покинуть автомобиль. В отношении неплательщика составили протокол по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
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