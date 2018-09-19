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У автомобилей в России может появиться новый отличительный знак
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У автомобилей в России может появиться новый отличительный знак 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Госавтоинспекции предложили ввести единый знак для обозначения перевозки детей в салонах легковых авто, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на собственный источник. Сейчас водители при желании клеят стикеры, предупреждающие о том, что в салоне автомобиля едет ребенок. ГИБДД же предложила ввести единый знак, по аналогии с табличками «Начинающий водитель», «Врач». Установка знака на автомобиль, в котором находятся дети, будет носить не обязательный, а рекомендательный характер. — Сегодня многие родители-водители самостоятельно, в инициативном порядке, размещают на своих автомобилях различные знаки, стикеры или наклейки, предупреждающие о том, что в салоне их автомобиля находится ребенок. Мнение о том, чтобы привести такие знаки к единому образцу и закрепить имеющуюся народную инициативу в правовом поле, звучало и от экспертного сообщества, — отметил собеседник ТАСС. Ранее был утвержден новый порядок выдачи знака «Инвалид»: люди с ограниченными возможностями здоровья теперь получают его по другой схеме. Знак выдается конкретному человеку.
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