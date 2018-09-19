У автомобилей в России может появиться новый отличительный знак

Госавтоинспекции предложили ввести единый знак для обозначения перевозки детей в салонах легковых авто, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на собственный источник. Сейчас водители при желании клеят стикеры, предупреждающие о том, что в салоне автомобиля едет ребенок. ГИБДД же предложила ввести единый знак, по аналогии с табличками «Начинающий водитель», «Врач». Установка знака на автомобиль, в котором находятся дети, будет носить не обязательный, а рекомендательный характер. — Сегодня многие родители-водители самостоятельно, в инициативном порядке, размещают на своих автомобилях различные знаки, стикеры или наклейки, предупреждающие о том, что в салоне их автомобиля находится ребенок. Мнение о том, чтобы привести такие знаки к единому образцу и закрепить имеющуюся народную инициативу в правовом поле, звучало и от экспертного сообщества, — отметил собеседник ТАСС. Ранее был утвержден новый порядок выдачи знака «Инвалид»: люди с ограниченными возможностями здоровья теперь получают его по другой схеме. Знак выдается конкретному человеку. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook