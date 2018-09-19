#прямосейчас В Уфе из-за ДТП Нахальный перекресток встал в пробках

На пересечении Уфимского и Индустриального шоссе в Уфе автолюбители встали в пробках. Причиной стало ДТП, которое произошло около часа назад. Об этом сообщают карты Яндекс. Пробок. Скорость движения потока не превышает 5 км/ч.

Также по причине ДТП затруднено движение на улицах Комарова по направлению в центр города и на 50 лет Октября вблизи остановки «Спортивная». Из-за дорожных работ небольшие пробки зафиксированы на прилегающей к ней улице Интернациональной.

Кроме того, отмечается затруднение движения на улицах Космонавтов, Ульяновых, Трамвайной, бульваре Славы, проспекте Октября, Революционной, Цюрупы. Скорость передвижения не превышает 4 км/ч. В целом по городу пробки оцениваются в 4 балла.

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