Ещё
#прямосейчас В Уфе из-за ДТП Нахальный перекресток встал в пробках
Далее:
Читайте также:
Ещё

#прямосейчас В Уфе из-за ДТП Нахальный перекресток встал в пробках 

ГОРОБЗОР.РУ 40 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
На пересечении Уфимского и Индустриального шоссе в Уфе автолюбители встали в пробках. Причиной стало ДТП, которое произошло около часа назад. Об этом сообщают карты Яндекс. Пробок. Скорость движения потока не превышает 5 км/ч.
Также по причине ДТП затруднено движение на улицах Комарова по направлению в центр города и на 50 лет Октября вблизи остановки «Спортивная». Из-за дорожных работ небольшие пробки зафиксированы на прилегающей к ней улице Интернациональной.
Кроме того, отмечается затруднение движения на улицах Космонавтов, Ульяновых, Трамвайной, бульваре Славы, проспекте Октября, Революционной, Цюрупы. Скорость передвижения не превышает 4 км/ч. В целом по городу пробки оцениваются в 4 балла.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Школьник из Башкирии выиграл автомобиль из фильма «Такси» У автомобилей в России может появиться новый отличительный знак В Башкирии девушка без прав устроила ДТП, есть погибший
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии1
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение