Житель Псковской области поблагодарил вологодских сотрудников ГИБДД 

На имя начальника ОМВД России по Вытегорскому району подполковника полиции Дмитрия Дутова пришло благодарственное письмо. В нем житель Псковской области просит отметить работу инспектора ДПС лейтенанта полиции Владимир Маратаева и инспектора ДПС лейтенанта полиции Иван Мелдова. Накануне ночью, проезжая село Девятины, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Информация поступила в дежурную часть районного отдела полиции. На место происшествия был направлен наряд ДПС. Полицейские помогли водителю справится с последствиями ДТП. «Сотрудники ГИБДД вели себя корректно и вежливо. Своими грамотными действиями помогли мне решить вопрос с последующей эксплуатацией ТС. Оказали мне всю необходимую помощь. Спасибо Вам за таких сотрудников», — отметил в своем письме благодарный автолюбитель. В настоящее время решается вопрос о поощрении полицейских.