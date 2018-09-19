Ещё
Житель Псковской области поблагодарил вологодских сотрудников ГИБДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Псковской области поблагодарил вологодских сотрудников ГИБДД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
На имя начальника ОМВД России по Вытегорскому району подполковника полиции Дмитрия Дутова пришло благодарственное письмо. В нем житель Псковской области просит отметить работу инспектора ДПС лейтенанта полиции Владимир Маратаева и инспектора ДПС лейтенанта полиции Иван Мелдова. Накануне ночью, проезжая село Девятины, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Информация поступила в дежурную часть районного отдела полиции. На место происшествия был направлен наряд ДПС. Полицейские помогли водителю справится с последствиями ДТП. «Сотрудники ГИБДД вели себя корректно и вежливо. Своими грамотными действиями помогли мне решить вопрос с последующей эксплуатацией ТС. Оказали мне всю необходимую помощь. Спасибо Вам за таких сотрудников», — отметил в своем письме благодарный автолюбитель. В настоящее время решается вопрос о поощрении полицейских.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Прикамье вступил в законную силу приговор виновнику ДТП с каретой скорой помощи В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Дорожная азбука для дошколят» Краснодарские полицейские предотвратили попытку суицида
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии1
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение