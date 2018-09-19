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Калужским таксистам придется перекрасить машины к 1 декабря
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Калужским таксистам придется перекрасить машины к 1 декабря 

Калуга 24 32 минуты назад
Фото: Калуга 24
До 1 декабря таксистам придется привести внешний вид своих машин в соответствие с требованиями областного закона «Об установлении требования к цветовым гаммам кузова легкового такси». Согласно этому закону, принятому 19 сентября на первом после летних каникул заседании Законодательного собрания Калужской области, кузов такси может быть желтым, белым или серебристым. Принимая этот закон, депутаты приводили областное законодательство в соответствие с федеральным, которое цветовую гамму такси уже ограничило. «В соответствии с федеральным законом в субъектах могут быть установлены три цветовые гаммы такси. Мы установили белый, желтый и серебристый цвет. Вместе с тем граждане совершенно справедливо обращают внимание на необходимость наведения порядка в данной сфере. В первую очередь, это касается требований к водителям. Есть закон, обязывающий водителя иметь российское водительское удостоверение. Но, помимо этого, нужно проверять водителя на отсутствие наркотического или алкогольного опьянения, проверять техническое состояние автомобиля. В связи с этим мы решили поручить комиссии по транспорту и экологии областного парламента заняться этими вопросами и в ближайшее время внести свои предложения», — пояснил председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин. Напомним, первый вариант областного закона, регламентирующий цвета кузова такси, был принят еще в 2013 году. Этот документ обязывал таксистов красить машины только в желтый цвет. Таким образом разработчики закона предлагали повысить и узнаваемость такси, и эффективность контрольно-надзорной деятельности в сфере перевозок. Отложить вступление в действие закона депутатам пришлось, потому что в Госдуму был внесен федеральный законопроект, устанавливающий для легальных таксистов три цвета.
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