Минтранс МО аннулировал более 150 разрешений подмосковных такси на автомобили премиум‐класса

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области аннулировало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа более чем у 150 автомобилей премиум-класса из-за отсутствия атрибутики. Транспортные средства имели лицензии на осуществление деятельности такси в Московской области, но при этом не соответствовали установленным региональным стандартам.

Cadillac, BMW, Audi, Mercedes-Benz, TESLA. На автомобилях отсутствовала атрибутика такси — полосы желтого и серого цвета, шашечный пояс и фонарь оранжевого цвета на кузове. Аннулированы разрешения на автомобили таких марок, как Jaguar Porsche , Land Rover

Кроме того, в ходе анализа материалов с камер фото— и видеофиксации по нарушениям ПДД (в том числе езда по выделенным полосам в г. Москве) выявлено более 140 автомобилей такси премиум-класса, не оборудованных необходимой атрибутикой. ИП и юридическим лицам, получившим разрешения на данные транспортные средства, направлены предписания об устранении нарушений за отсутствие атрибутики. Среди автомобилей такие марки, как Genesis, Hummer Lincoln , ROLLS ROYCE. В случае непредоставления отчета об устранении нарушений в срок до 3-х недель разрешения на перевозку такси будут приостановлены.

«Минтранс Московской области проводит системную работу по приведению регионального такси в соответствие стандартам. Установленный стандарт такси распространяется на автомобили, получающие разрешение после вступления в силу закона о введении единой цветовой гаммы для автомобилей такси в области. Вместе с тем автомобили такси, получившие разрешение до вступления в силу закона, должны иметь атрибутику в виде шашечного пояса и фонаря оранжевого цвета. В рамках проверок особое внимание также уделяется компаниям, предоставляющим посреднические услуги для частных лиц на получение разрешения такси, которые в последующем используют его в иных целях, в том числе для езды по выделенным полосам», — отметили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Как подчеркнули в минтрансе области, право на проезд по выделенным полосам для общественного транспорта в Москве имеют только те автомобили подмосковных такси, которые полностью соответствуют региональному стандарту.

Отметим, для получения разрешения на осуществление таксомоторной деятельности в Московской области не рекомендуется обращаться в фирмы, оказывающие посреднические услуги. Получить разрешение можно через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru. Для получения разрешения необходимо соответствие автомобиля региональным стандартам и внесение в свидетельство о регистрации транспортного средства записи о соответствии установленной цветовой гамме: в графу цвет внести запись «белый-желтый-серый». Услуга предоставляется бесплатно сроком на 5 лет.