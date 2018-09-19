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Ростовский водитель отказался выпускать инвалида-льготника из автобуса
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Ростовский водитель отказался выпускать инвалида-льготника из автобуса 

Деловое сообщество 26 минут назад
Людмила Рзеван обратилась в редакцию ростовского портала 161.ru, она рассказала, что водитель автобуса № 164 отказался выпускать ее на остановке.
Женщина является инвалидом второй группы и имеет право на льготный проезд, однако водитель, что ее проездной не действительный, и льгот в данном транспорте имеют только ветераны труда. Женщине пришлось проехать 3 лишние остановки, и только после этого мужчина согласился открыть дверь автобуса и выпустить ее.
Напомним, что в Ростове-на-Дону нет общественного транспорта, в котором отсутвует право льготного проезда.
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