Ещё
Минтранс Подмосковья аннулировал более 150 разрешений такси у машин премиум-класса 8-14 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минтранс Подмосковья аннулировал более 150 разрешений такси у машин премиум-класса 8-14 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Министерство транспорта и дорожной инфраструктура Московской области аннулировало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа более чем у 150 автомобилей премиум-класса с 8 по 14 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Министерство транспорта и дорожной инфраструктура Московской области в период с 8 сентября по 14 сентября аннулировало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа более чем у 150 автомобилей премиум-класса», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, причиной аннуляции стало отсутствие атрибутики. У транспортных средств были лицензии на осуществление деятельности такси в Московской области, но они не соответствовали региональным стандартам.
«На автомобилях отсутствовала атрибутика такси — полосы желтого и серого цвета, шашечный пояс и фонарь оранжевого цвета на кузове. Аннулированы разрешения на автомобили таких марок как Jaguar, Cadillac, Porsche, Land Rover, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Tesla», — пояснили в пресс-службе.
Было выявлено более 140 автомобилей такси премиум-класса, которые не имеют необходимую атрибутику. Среди автомобилей присутствуют машины марок Genesis, Hummer, Lincoln и Rolls Royce. «ИП и юридическим лицам, получившим разрешения на данные транспортные средства, направлены предписания об устранении нарушений за отсутствие атрибутики», — говорится в сообщении пресс-службы.
На предоставление отчета об устранении нарушений у ИП и компаний есть три недели, после чего разрешение на перевозку такси будет приостановлено.
Агентство «Москва»: последние новости
Устройство спортивных площадок завершается в парке 850-летия Москвы Новый пешеходный переход организован на ул. Кирпичная на востоке Москвы Один человек пострадал в результате ДТП с участием трех автомобилей в ТиНАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП4
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД
Два автобуса столкнулись под Воронежем
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение