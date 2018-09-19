Минтранс Подмосковья аннулировал более 150 разрешений такси у машин премиум-класса 8-14 сентября

Министерство транспорта и дорожной инфраструктура Московской области аннулировало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа более чем у 150 автомобилей премиум-класса с 8 по 14 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктура Московской области в период с 8 сентября по 14 сентября аннулировало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа более чем у 150 автомобилей премиум-класса», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, причиной аннуляции стало отсутствие атрибутики. У транспортных средств были лицензии на осуществление деятельности такси в Московской области, но они не соответствовали региональным стандартам.

Cadillac, BMW, Audi, Mercedes-Benz, «На автомобилях отсутствовала атрибутика такси — полосы желтого и серого цвета, шашечный пояс и фонарь оранжевого цвета на кузове. Аннулированы разрешения на автомобили таких марок как Jaguar Porsche , Land Rover Tesla », — пояснили в пресс-службе.

Было выявлено более 140 автомобилей такси премиум-класса, которые не имеют необходимую атрибутику. Среди автомобилей присутствуют машины марок Genesis, Hummer Lincoln и Rolls Royce. «ИП и юридическим лицам, получившим разрешения на данные транспортные средства, направлены предписания об устранении нарушений за отсутствие атрибутики», — говорится в сообщении пресс-службы.

На предоставление отчета об устранении нарушений у ИП и компаний есть три недели, после чего разрешение на перевозку такси будет приостановлено.