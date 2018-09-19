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В ДТП с фурами на трассе М5 «Урал» погибли три человека
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В ДТП с фурами на трассе М5 «Урал» погибли три человека 

Уралинформбюро + ещё 2 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Днем 19 сентября на 1613-м километре федеральной трассы М5 «Урал» (Челябинская область) столкнулись грузовики IVECO и Hyundai, а также легковой Mercedes.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, погибли водитель и два пассажира легковушки. Еще два человека — 20-летняя девушка и 3-летний ребенок — вылетели из машины во время столкновения. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, ссадины и ушибы. Оба госпитализированы.
Водители большегрузов не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.
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