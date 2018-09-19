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Появилось видео с места смертельной аварии на Новорижском шоссе
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Появилось видео с места смертельной аварии на Новорижском шоссе 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Московской области 19 сентября на Новорижском шоссе произошло смертельное ДТП, когда фура сбила трех мужчин, стоявших на краю полосы движения рядом со сломавшимся грузовиком.
Один из очевидцев изучил обстоятельства произошедшей аварии и снял ее последствия на видео: один из сбитых мужчин погиб, второй лежал без сознания, а еще один, владелец поломавшегося грузовика, оказался в состоянии описать случившиеся события.
По его словам, у него в грузовике сломалась турбина — задымила. Он остановился, вышел из машины, к нему подошли помочь еще два человека. И тут произошел удар.
По имеющейся информации в настоящее время на месте ДТП работают службы спасения и полицейские. Образовался дорожный затор длиною около трех километров.
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