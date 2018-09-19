Калужские троллейбусы стали участниками 115 ДТП 

За семь месяцев этого года с участием транспорта управления калужского троллейбуса произошло 115 ДТП, на 16 меньше, чем за семь месяцев прошлого года. Водители предприятия были признаны виновниками аварий в 42 случаях. Такие данные были представлены на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. В эту статистику вошли и происшествия, участниками которых стали пассажиры троллейбусов. За семь месяцев они падали в салонах восемь раз. «Мы выяснили, что в четырех случаях вреда здоровью не было, падения происходили по вине самих пассажиров. Однако такие случаи все равно попадают в статистику ДТП по вине предприятия. Это, на наш взгляд, неправильно», — сообщил руководитель УКТ Вадим Витьков. Однако начальник отдела ГИБДД УМВД по Калуге Алексей Москаленко этот аргумент не принял. «Даже если пассажир нарушил правила безопасного поведения в салоне, с водителя это не снимает ответственности. Вывод — нужно постоянно повышать квалификацию водителей, а также жестче спрашивать за нарушения ПДД», — сказал он. Витьков выразил опасение, что одним из последствий ужесточения наказания может стать массовое увольнение водителей. А их и так не хватает: из 60 выпускников учебного класса УКТ на предприятии остаются работать только 20. По его словам, над понижением аварийности предприятие работает: перед выпуском транспорта на линию водители проходят инструктаж, пассажирам по громкой связи рассказывают, как правильно себя вести в троллейбусе, чтобы доехать до пункта назначения без увечий. Кроме того, за поведением пассажиров в УКТ теперь следят и с помощью видеокамер, установленных в салонах троллейбусов. Пока камерами оборудована 51 машина, вскоре их установят и во все остальные.