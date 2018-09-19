«ГАЗель» сбила женщину в Автозаводском районе

Женщина сбита автомобилем в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло 18 сентября в 08:15 на проспекте Ильича. Мужчина 1995 г.р. (водительский стаж пять лет), управляя автомобилем «ГАЗ-3009», при повороте налево совершил на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала женщина 1976 г.р. Она была доставлена в больницу с ушибами и ссадинами конечностей. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.