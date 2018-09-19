На трассе М-5 в крупной аварии погибли 3 человека

Сегодня, 19 сентября, на 1613 километре трассы М-5 произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение двух грузовых автомобилей IVECO иHyundai и легкового автомобиля Mercedes.

«На месте аварии работали спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области. Водителям большегрузов помощь спасателей не понадобилась. В аварии пострадали пять человек из Mercedes. Погибло 3 человека — водитель и два пассажира. Еще два человека, девушка 20 лет и ребенок 3 лет вылетели из машины во время столкновения и получили черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Оба были доставлены в лечебное учреждение», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

При столкновениях транспортных средств в Челябинской области за август произошло 154 ДТП, в которых 16 человек погибли, 244 получили ранения.