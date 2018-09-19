«Я не вожу толстых девушек»: женщины хотят засудить таксиста из Уфы

Уфимский таксист разместил на машине наклейку с перечеркнутым женским силуэтом больших объемов, намекая на то, что полных девушек он возить не собирается. Корреспондент «360» выяснила, кто поддерживает противника лишнего веса у женщин, и чем может закончиться эта история для любителя точеных форм.

Безвестный башкирский таксист даже не предполагал, что вызовет такую волну хайпа и лучи ненависти в свой адрес: едва заметный стикер на боковом окне вызвал бурю возмущения у множества женщин. Водитель ясно дал понять, что полных дам он не повезет. Обиженные обладательницы пышных форм собрались идти в суд.

Впервые на наклейку обратила внимание журналистка из Уфы Дарья Кучеренко, когда с помощью одного из сервисов вызвала к своему дому такси.

«Я спросила у таксиста: «Что значит наклейка у вас на машине?», — рассказывает Дарья, — он сказал: «Ну, это значит, что я не вожу толстых девушек»».

Чем вызвана такая неприязнь, водитель не пояснил. Дарья написала о водителе с наклейкой на своей страничке в соцсетях — и поразилась реакции пользователей. Множество людей приняли сторону… водителя.

Источник фото: телеканал «360»

Журналистка отправила жалобу в таксопарк, там обещали разобраться в ситуации. История, тем временем, набирает обороты: в Москве Алиса Валикова создала петицию против уфимского нахала.

«Я решила написать петицию, дать подписать своим девчонкам-толстушкам. И не только девчонкам, мужчинам тоже, думаю, они меня поддержат. Я думаю, мы все-таки должны объяснить человеку, что он неправильно поступает, что это полный бред», — уверена Алиса.

Свою подпись в петиции готова поставить и известная как «русская Ким Кардашьян » модель «плюс сайз» Юлия Лаврова.

«Я сама сталкивалась с такой ситуацией, — говорит Юлия, — когда водитель меня буквально выкинул на дорогу, по причине того, что дорога была плохая».

Юристы считают, что у женщин с пышными формами есть все шансы засудить таксиста.

«В случае отказа выполнять услугу можно обратиться в Роспотребнадзор , к примеру, и сообщить, что вам отказано, — прокомментировал инцидент адвокат Алибек Гуков. — А если водитель напирает на внешность, то можно обратиться с иском именно к нему на возмещение морального ущерба».

Сообщество столичных водителей уфимца не поддерживает. Говорят, что хороший таксист рад любому пассажиру.