Ещё
Поезд насмерть сбил торопившегося жителя Малоярославца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поезд насмерть сбил торопившегося жителя Малоярославца 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Трагически завершилась попытка спешившего жителя Малоярославца пересечь переезд прямо перед товарным составом — от полученных травм молодой человек скончался на месте. Камера регистратора запечатлела последние секунды жизни 24-летнего пешехода.
Инцидент произошел около 08:30 утра в минувший понедельник, 16 сентября. На кадрах видно, что после того, как опустились шлагбаумы, прошло еще около двух минут, однако состав так и не появился. Впрочем, когда к переезду подошел молодой человек, товарняк уже находился в непосредственной близости.
Торопившийся местный житель даже не оглянулся, когда подбегал к рельсам, и за свою невнимательность поплатился жизнью. Позже медики установили, что погибший был пьян.
Вести.Ru: последние новости
В Воронежской области в результате ДТП сгорели пять человек Столкновение автобусов под Воронежем: очевидцы рассказали о смертельном ДТП "Золотая" авария на Новом Арбате: ущерб - на миллионы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП5
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД1
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение