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В центре Ярославля фура устроила ДТП, перекрыв дорогу
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В центре Ярославля фура устроила ДТП, перекрыв дорогу 

76.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: 76.ru
Водитель фуры не рассчитал габариты машины
В неловкую ситуацию попал водитель огромной фуры, заехавший на улицу Андропова в Ярославле. Он пытался развернуть негабаритную машину на пересечении с улицей Трефолева, где разворот проходит под большим углом. Огромной машине не хватило места, фура зацепила припаркованные у обочины дороги машины и застряла.
— В центре Ярославля въезд большегрузам запрещён. Водителя ждёт штраф, — рассказали в городской администрации.
Машина перекрыла и улицу Андропова, и улицу Трефолева.
Теперь на дороге собирается пробка
Из-за аварии на улице Трефолева собралась пробка. Ищите пути объезда, так как проехать здесь не удастся совсем.
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