В центре Ярославля фура устроила ДТП, перекрыв дорогу

Водитель фуры не рассчитал габариты машины

В неловкую ситуацию попал водитель огромной фуры, заехавший на улицу Андропова в Ярославле. Он пытался развернуть негабаритную машину на пересечении с улицей Трефолева, где разворот проходит под большим углом. Огромной машине не хватило места, фура зацепила припаркованные у обочины дороги машины и застряла.

— В центре Ярославля въезд большегрузам запрещён. Водителя ждёт штраф, — рассказали в городской администрации.

Машина перекрыла и улицу Андропова, и улицу Трефолева.

Теперь на дороге собирается пробка

Из-за аварии на улице Трефолева собралась пробка. Ищите пути объезда, так как проехать здесь не удастся совсем.