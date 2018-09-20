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Мерседес пошел на обгон: появились подробности смертельной аварии в Салаватском районе
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Мерседес пошел на обгон: появились подробности смертельной аварии в Салаватском районе 

ufa1.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: ufa1.ru
Вчера днем, 19 сентября, в Салаватском районе на 1613 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. По предварительным данным, «Мерседес-Бенц» под управлением 30-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа при завершении обгона грузовичка «Хендай» столкнулся со встречным грузовиком «Ивеко» за рулем которого находился 47-летний житель Калининградской области. После столкновения с большегрузом «Мерседес» отбросило на тот же «Хендай». В последствии легковой автомобиль загорелся. В результате автомобильной аварии водитель «Мерседес», также члены его семьи: 25-летний родной брат и 56-летняя мать супруги погибли на месте происшествия. 26-летняя супруга водителя и его двухгодовалый сын с многочисленными травмами доставлены в больницу.
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