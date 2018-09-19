Заммэра Ярославля приказал остановить троллейбус во время движения

Как только транспорт остановился, девушка убежала

Заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко не смог проехать мимо, увидев, как прицепившись сзади к троллейбусу, едет девушка.

— Иногда люди не задумываются о собственной безопасности, — написал Алексей Аксютенко в своём Инстаграме. — Остановил троллейбус. Пассажирку ссадили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Иногда люди не задумываются о собственной безопасности. Остановил троллейбус. Пассажирку ссадили. Публикация от Алексей Аксютенко (@aksutenko_a) 18 Сен 2018 в 7:01 PDT Это случилось в районе площади Богоявления. Заммэра подъехал к водителя транспорта и попросил его остановится. Узнать, зачем девушка так ехала не получилось — как только троллейбус затормозил, она убежала.

— Водитель её не видел, пришлось просить его остановиться, — рассказал Алексей Аксютенко. — Пообщаться с девушкой не получилось, она быстро скрылась.

Вчера ярославским водителям тоже пришлось остановить транспорт. Водитель маршрутки решил объехать пробку в центре Ярославля по встречке. Мужчина откровенно возмутился поведению водителей, перекрывшим ему дорогу.