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Компания Mercedes-Benz презентовала авто без руля и педалей
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Компания Mercedes-Benz презентовала авто без руля и педалей 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Немецкий автоконцерн заявил о проблеме нехватки водителей, вредных выбросов в окружающую среду, загруженности трафика на дорогах. Инженеры Mercedes-Benz представили решение этих глобальных проблем: беспилотный автомобиль Vision Urbanetic.
Vision Urbanetic умеет трансформироваться из пассажирского автомобиля в грузовой: для смены модуля необходимо пять минут, машине для этого необходимо находиться в специальной станции. Дизайн автомобиля очень необычный — разработчики сами сравнивают его с чемоданом. При этом автомобиль может открывать свои двери, как вагоны поезда в метро: для этого надо поднести смартфон, подключенный к автомобилю.
Салон беспилотника такой же необычный, как и его кузов: внутри сиденья располагаются полукругом, чтобы пассажиры могли легко общаться друг с другом. Если пассажир не хочет общаться, то он сможет воспользоваться дисплеем в салоне автомобиля, чтобы поиграть в компьютерные игры. В подлокотники автомобиля автоматическим способом будут доставляться бутылки с питьевой водой, а бегущая строка в салоне автомобиля сможет сообщать о последних новостях или рассказывать о достопримечательностях города. Водительского сиденья в беспилотном автомобиле не предусмотрено.
Беспилотник сможет с помощью сигналов сообщать окружающим водителям о своих маневрах. Планируется, что Vision Urbanetic станет системой райдшеринга: пассажирская версия кузова вмещает до 12 человек. С помощью онлайн-сервиса пассажиры смогут вызывать автомобиль для совместных поездок через приложение смартфона.
На презентации технологичного автомобиля была замечена фигурка пришельца в небольшой застекленной нише. Что делает внеземное существо в салоне автомобиля Vision Urbanetic, разработчики объяснить не смогли. — Он из будущего, — развел руками представитель датского офиса Mercedes.
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