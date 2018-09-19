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Осень перемен. Ваша новая Toyota с дополнительной выгодой
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Осень перемен. Ваша новая Toyota с дополнительной выгодой 

Wroom.ru 50 минут назад
Фото: Wroom.ru
До 30 сентября 2018 года воспользуйтесь специальным предложением Тойота Центр Волгоградский!
При покупке в Trade-in обменяйте свой автомобиль в счет стоимости нового автомобиля Toyota и получите дополнительную выгоду.
Ваша дополнительная выгода до 27 сентября:
Toyota RAV4: выгода 200 000 рублей (кроме автомобилей в комплектации «Стандарт»). Toyota Land Cruiser 200: выгода 350 000 рублей.
Ваша дополнительная выгода до 30 сентября:
Toyota Corolla: выгода 50 000 рублей.
Условия получения дополнительной выгоды:
Передать ваш автомобиль в счет стоимости нового автомобиля Toyota. Автомобиль должен находиться в вашей собственности не менее 6 месяцев. Ваша максимальная выгода достигается путем предоставления дополнительной скидки от максимальной цены перепродажи по программе Trade-in.
Оценить свой автомобиль
Узнайте все подробности специальных предложений, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14  Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4  www.toyota-volgogradskiy.ru  *Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota Corolla (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 50 000 рублей.
Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota RAV4 (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в комплектациях, кроме Стандарт, в размере 100 000 рублей.
Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 200 000 рублей.
Количество автомобилей в рамках предложения ограниченно.
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ТЕХИНКОМ спешит на помощь! Неделя безопасности в Автопрестусе с 17 по 23 сентября TRADE-IN В РОЛЬФ ПРЕМИУМ BMW M BOUTIQUE.
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