Осень перемен. Ваша новая Toyota с дополнительной выгодой

До 30 сентября 2018 года воспользуйтесь специальным предложением Тойота Центр Волгоградский!

При покупке в Trade-in обменяйте свой автомобиль в счет стоимости нового автомобиля Toyota и получите дополнительную выгоду.

Ваша дополнительная выгода до 27 сентября:

Ваша дополнительная выгода до 30 сентября:

Условия получения дополнительной выгоды:

Передать ваш автомобиль в счет стоимости нового автомобиля Toyota. Автомобиль должен находиться в вашей собственности не менее 6 месяцев. Ваша максимальная выгода достигается путем предоставления дополнительной скидки от максимальной цены перепродажи по программе Trade-in.

Оценить свой автомобиль

Узнайте все подробности специальных предложений, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14 Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4 www.toyota-volgogradskiy.ru *Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota Corolla (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 50 000 рублей.

Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota RAV4 (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в комплектациях, кроме Стандарт, в размере 100 000 рублей.

Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 200 000 рублей.

Количество автомобилей в рамках предложения ограниченно.