Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске

Удивительно, но водитель Audi 80 оказался совершенно трезв и с документами у него все в порядке. Почему же тогда от погони ГАИ по всему городу?

65-летний водитель иномарки с российскими номерами устроил гонки с несколькими экипажами ГАИ в Минске. Последним даже пришлось стрелять по машине, но и это не остановила лихого старика.

Очевидцы сняли на видео, как пенсионер гоняет по парковке у торгового центра, а гаишники хватаются за табельное оружие. Но водителю удалось скрыться: погоня продолжалась до тех пор, пока "Ауди" не попала в аварию. Водителя сразу же задержали.