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Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
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Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске 

Авторамблер 5 часов назад
Удивительно, но водитель Audi 80 оказался совершенно трезв и с документами у него все в порядке. Почему же тогда от погони ГАИ по всему городу?
65-летний водитель иномарки с российскими номерами устроил гонки с несколькими экипажами ГАИ в Минске. Последним даже пришлось стрелять по машине, но и это не остановила лихого старика.
Очевидцы сняли на видео, как пенсионер гоняет по парковке у торгового центра, а гаишники хватаются за табельное оружие. Но водителю удалось скрыться: погоня продолжалась до тех пор, пока "Ауди" не попала в аварию. Водителя сразу же задержали.
Выяснилось, что в GTA решил "поиграть" местный житель 1953 года рождения, трезвый и с действующими правами. Свои действия он так и не смог объяснить правоохранительным органам.
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