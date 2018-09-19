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Мотоциклиста сбили возле Рижского вокзала
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Мотоциклиста сбили возле Рижского вокзала 

Управа района Марьина роща 5 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
Возле Рижского вокзала неизвестный сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по СВАО.
Водитель неустановленного автомобиля 3 сентября двигался по Рижской площади со стороны Крестовского путепровода в сторону Сущевского Вала. Напротив здания Рижского вокзала он задел попутного мотоциклиста, ехавшего на «Suzuki VLR». В итоге «скорая» увезла 41-летнего водителя мотоцикла в институт имени Склифосовского с травмой ноги. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Всех, кто стал очевидцем этого ДТП, просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 8 (495) 616-09-01.
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