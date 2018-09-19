Мотоциклиста сбили возле Рижского вокзала

Возле Рижского вокзала неизвестный сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по СВАО.

Водитель неустановленного автомобиля 3 сентября двигался по Рижской площади со стороны Крестовского путепровода в сторону Сущевского Вала. Напротив здания Рижского вокзала он задел попутного мотоциклиста, ехавшего на « Suzuki VLR». В итоге «скорая» увезла 41-летнего водителя мотоцикла в институт имени Склифосовского с травмой ноги. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, ведется его розыск.