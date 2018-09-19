Пьяный водитель вылетел на «Жигулях» в кювет в Сергачском районе

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

ДТП произошло около девяти часов вечера 18 сентября на 96 километре автодороги Работки — Порецкое. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1979 г.р., управляя без водительских прав автомобилем «ВАЗ-21130», совершил съезд в кювет.

В результате ДТП сам водитель получил ушиб поясничного отдела позвоночника, а его пассажир, женщина 1982 г.р. — ушибы подбородка и коленного сустава.

Медпомощь пострадавшим была оказана на месте происшествия.