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Пьяный водитель вылетел на «Жигулях» в кювет в Сергачском районе
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Пьяный водитель вылетел на «Жигулях» в кювет в Сергачском районе 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
ДТП произошло около девяти часов вечера 18 сентября на 96 километре автодороги Работки — Порецкое. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1979 г.р., управляя без водительских прав автомобилем «ВАЗ-21130», совершил съезд в кювет.
В результате ДТП сам водитель получил ушиб поясничного отдела позвоночника, а его пассажир, женщина 1982 г.р. — ушибы подбородка и коленного сустава.
Медпомощь пострадавшим была оказана на месте происшествия.
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