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В Орле дорогу не поделили машина полицейских и фургон
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В Орле дорогу не поделили машина полицейских и фургон 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 19 сентября, авария с участием служебного автомобиля произошла на пересечении улиц 3-й Курской и 5 Августа в Орле.
Друг к другу прижались легковушка с характерной мигалкой и синими номерами, белый фургон. Они заблокировали движение, остановившись у пешеходного перехода. В связи с ДТП оказалась сужена проезжая часть. О пострадавших не сообщается, МЧС на место аварии не вызывали. Картину произошедшего предстоит выяснить УГИБДД.
12 сентября в Орле на улице Васильевской произошло ДТП с участием машины дорожно-патрульной службы. Пересеклись пути служебного «Логана» и гражданского «Форда».
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