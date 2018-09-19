В Орле дорогу не поделили машина полицейских и фургон

Сегодня, 19 сентября, авария с участием служебного автомобиля произошла на пересечении улиц 3-й Курской и 5 Августа в Орле. Друг к другу прижались легковушка с характерной мигалкой и синими номерами, белый фургон. Они заблокировали движение, остановившись у пешеходного перехода. В связи с ДТП оказалась сужена проезжая часть. О пострадавших не сообщается, МЧС на место аварии не вызывали. Картину произошедшего предстоит выяснить УГИБДД 12 сентября в Орле на улице Васильевской произошло ДТП с участием машины дорожно-патрульной службы. Пересеклись пути служебного «Логана» и гражданского «Форда» НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: В Орле в аварию попала машина ДПС Сообщение В Орле дорогу не поделили машина полицейских и фургон появились сначала на РИА 57.