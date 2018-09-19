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На Приморском кольце после ДТП обнаружили водителя с намотанным на шею тросом
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На Приморском кольце после ДТП обнаружили водителя с намотанным на шею тросом 

Клопс.Ru + ещё 2 4 часа назад
В ДТП на Приморском кольце погиб 23-летний водитель. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл 19 сентября около 9:30 в районе спуска к Светлогорску. Установлено, что у жителя Пионерского, который сидел за рулём Nissan, на шею был намотан металлический трос, привязанный другим концом к заднему сиденью. На трассе его машина разогналась до 170 км/ч и врезалась в кучу песка. Молодой человек погиб на месте. По предварительным данным, он скончался от травм, полученных в результате столкновения. Машина восстановлению не подлежит.
В региональном СКР данную информацию подтвердили. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Ранее молодой человек высказывал мысли о желании свести счёты с жизнью.
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