На Приморском кольце после ДТП обнаружили водителя с намотанным на шею тросом

В ДТП на Приморском кольце погиб 23-летний водитель. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона. Инцидент произошёл 19 сентября около 9:30 в районе спуска к Светлогорску. Установлено, что у жителя Пионерского, который сидел за рулём Nissan , на шею был намотан металлический трос, привязанный другим концом к заднему сиденью. На трассе его машина разогналась до 170 км/ч и врезалась в кучу песка. Молодой человек погиб на месте. По предварительным данным, он скончался от травм, полученных в результате столкновения. Машина восстановлению не подлежит. В региональном СКР данную информацию подтвердили. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Ранее молодой человек высказывал мысли о желании свести счёты с жизнью.