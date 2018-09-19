В Тюмени в ДТП с тремя автомобилями пострадала 90-летняя пенсионерка

Сегодня, 19 сентября, в Тюмени на ул. Ветеранов труда столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе — 90-летняя пенсионерка.

В ДТП участвовали две иномарки и отечественные «Жигули» седьмой модели. Водитель Hyundai Solaris не смог выдержать безопасную дистанцию и врезался в стоявшие на перекрестке Renault Logan и «Жигули», — сообщает 72.ru.

Медосвидетельствование, проведенное на месте, показало, что водитель Hyundai Solaris во время аварии был трезв. По какой причине он въехал в машины, стоявшие перед ним на светофоре, неизвестно.

В результате ДТП три человека — 73-летний водитель «Жигулей» и его 69-летняя пассажирка, а также 90-летняя пассажирка Hyundai Solaris — получили ушибы.

Фото превью: 72.ru