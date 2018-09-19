Ещё
В Тюмени в ДТП с тремя автомобилями пострадала 90-летняя пенсионерка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюмени в ДТП с тремя автомобилями пострадала 90-летняя пенсионерка 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 19 сентября, в Тюмени на ул. Ветеранов труда столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе — 90-летняя пенсионерка.
В ДТП участвовали две иномарки и отечественные «Жигули» седьмой модели. Водитель Hyundai Solaris не смог выдержать безопасную дистанцию и врезался в стоявшие на перекрестке Renault Logan и «Жигули», — сообщает 72.ru.
Медосвидетельствование, проведенное на месте, показало, что водитель Hyundai Solaris во время аварии был трезв. По какой причине он въехал в машины, стоявшие перед ним на светофоре, неизвестно.
В результате ДТП три человека — 73-летний водитель «Жигулей» и его 69-летняя пассажирка, а также 90-летняя пассажирка Hyundai Solaris — получили ушибы.
Фото превью: 72.ru
Уральский меридиан: последние новости
В Тюменском селе мужчина насмерть сбил девочку накануне ее 14-летия На трассе М-5 в крупной аварии погибли 3 человека В Зауралье 58 водителей гоняют «под мухой» и пол сотни без прав
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП5
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД1
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение