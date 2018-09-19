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ГИБДД проверяет проезд по тротуару иномарки с номерами саратовского правительства
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ГИБДД проверяет проезд по тротуару иномарки с номерами саратовского правительства 

Свободные новости 4 часа назад
Фото: Свободные новости
УГИБДД по Саратовской области начало проверку по факту проезда по тротуару в центре Саратова автомобиля Hyundai NF с номерным знаком, характерным для служебного транспорта областного правительства.
Об этом сегодня, 19 сентября, ИА «Свободные новости» сообщила начальник отделения пропаганды региональной УГИБДД Елена Морозова. О результатах проверки, отметила представитель Госавтоинспекции, будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее была опубликована запись с видеорегистратора, на которой видно, что автомобиль с номером А040СА164 сначала с нарушением ПДД припарковался на тротуаре улицы Астраханской у пересечения с улицей Московской, а затем, видимо, поленившись выезжать на проезжую часть, просто поехал по тротуару в сторону Московской.
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