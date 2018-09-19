ГИБДД проверяет проезд по тротуару иномарки с номерами саратовского правительства

УГИБДД по Саратовской области начало проверку по факту проезда по тротуару в центре Саратова автомобиля Hyundai NF с номерным знаком, характерным для служебного транспорта областного правительства.

Напомним, ранее была опубликована запись с видеорегистратора, на которой видно, что автомобиль с номером А040СА164 сначала с нарушением ПДД припарковался на тротуаре улицы Астраханской у пересечения с улицей Московской, а затем, видимо, поленившись выезжать на проезжую часть, просто поехал по тротуару в сторону Московской.