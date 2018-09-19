ГИБДД пожаловалась на качество обучения в автошколах 

На автодорогах Калужской области за восемь месяцев этого года произошло 1151 аварий с участием людей, водительский стаж которых не превышает двух лет. 15 человек в этих авариях погибли и 209 получили ранения. Почти половина ДТП, в результате которых погибли или пострадали люди, произошла по вине молодых водителей. Об этом 19 сентября на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при областном правительстве рассказал начальник УГИБДД по Калужской области Алексей Холопов. Сейчас подготовкой водителей в Калужской области занимаются 54 автошколы. Теоретический экзамен на права в подразделениях Госавтоинспекции с первого раза сдают в среднем 20-40% кандидатов, практический — 40-60%. Это, как полагают в ГИБДД, свидетельствует о низком качестве подготовки будущих водителей. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, заместитель губернатора Василий Быкадоров, проводивший заседание комиссии, подчеркнул, что качество подготовки водителей требует особого внимания руководства автошкол. Не менее важным, по его мнению, является воспитание культуры поведения на дорогах. В связи с этим замгубернатора поставил задачу усилить работу с детьми и педагогами, предложив включить в образовательные программы соответствующие занятия. Сейчас профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма занимается «Лаборатория безопасности». Это центр начал работать в июне 2017 года на базе областного центра дополнительного образования детей имени Гагарина. За это время обучение в «Лаборатории безопасности» прошли около тысячи детей в возрасте от пяти до 16 лет. В районах Калужской области за год было создано 30 опорных площадок этого центра. Прорабатывается вопрос о создании «Лаборатории безопасности» в Обнинске.