Подмосковные автоинспекторы оказали доврачебную помощь мужчине, которому стало плохо за рулем 

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Жуковский Родион Бадика, заступая на службу, увидел, что около здания Госавтоинспекции резко остановился автомобиль. Инспектор подошел к транспортному средству и увидел, что водитель теряет сознание. Оценив ситуацию, полицейский начал оказывать первую доврачебную помощь мужчине. В этот момент инспекторы дорожно-патрульной службы Алексей Кузькин и Денис Голованов вызвали бригаду скорой медицинской помощи и помогли своему коллеге. Мужчина пришел в сознание и пояснил, что ему резко стало плохо. По приезду медиков он был передан врачам. В это время в автомашине находились жена водителя и его дети. Автоинспекторы успокоили женщину, которая находилась в стрессовом состоянии, и предложили отвезти детей в школу. Ребята поблагодарили полицейских за оказанную помощь их отцу. Школьники прибыли на занятия вовремя и даже не опоздали на первый урок.