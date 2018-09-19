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Подмосковные автоинспекторы оказали доврачебную помощь мужчине, которому стало плохо за рулем
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Подмосковные автоинспекторы оказали доврачебную помощь мужчине, которому стало плохо за рулем 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Инспектор ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Жуковский Родион Бадика, заступая на службу, увидел, что около здания Госавтоинспекции резко остановился автомобиль. Инспектор подошел к транспортному средству и увидел, что водитель теряет сознание. Оценив ситуацию, полицейский начал оказывать первую доврачебную помощь мужчине. В этот момент инспекторы дорожно-патрульной службы Алексей Кузькин и Денис Голованов вызвали бригаду скорой медицинской помощи и помогли своему коллеге. Мужчина пришел в сознание и пояснил, что ему резко стало плохо. По приезду медиков он был передан врачам. В это время в автомашине находились жена водителя и его дети. Автоинспекторы успокоили женщину, которая находилась в стрессовом состоянии, и предложили отвезти детей в школу. Ребята поблагодарили полицейских за оказанную помощь их отцу. Школьники прибыли на занятия вовремя и даже не опоздали на первый урок.
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