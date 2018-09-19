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В Тверской облатси будут судить водителя, из-за которого тяжело пострадал пассажир
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В Тверской облатси будут судить водителя, из-за которого тяжело пострадал пассажир 

tvernews.ru 4 часа назад
В Зубцовский районный суд поступило уголовное дело в отношении водителя, совершившего нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
12 июля 2017 года около 07. 30 минут, двигаясь по двусторонней автомобильной дороге со стороны деревни Щеколдино Зубцовского района, двигался по проезжей части, предназначенной для движения транспорта во встречном направлении,. Водитель увидел встречный автомобиль и вернулся на свою полосу. где столкнулся с другой машиной.
В результате ДТП пассажиру его транспортного средства были причинены тяжкие телесные повреждения, сообщили в пресс-службе Зубцовского районного суда.
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