Моська и слон: водитель легковушки попытался наказать автобус

Существует отдельная категория водителей, которые воспринимают дороги как пространство, где постоянно нужно что-то доказывать.

Например, что другие водители неправы. Такие автолюбители часто становятся "учителями", которые стремятся "наказать" оппонента за неправильный, по их мнению, стиль езды.

И оттого столь приятно видеть, как иногда у самих учителей мозгов меньше, чем у тех, кого они собрались учить. Этот водитель Ford в Липецке был очень раздосадован тем, что его не пропустил пассажирский автобус. Автолюбитель враз забыл, куда ему нужно ехать, и решил наказать автобус.

Дождавшись, пока тот отъедет от остановки, он обогнал его и, видимо, хотел вильнуть перед ним, чтобы тот затормозил. Но не рассчитал и ударил его боком, после чего сам улетел в кювет.

В такие моменты очень жаль, что нет видео с выражением его лица в первые секунды в кювете.