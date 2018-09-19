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Водитель легковушки попытался наказать автобус
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Моська и слон: водитель легковушки попытался наказать автобус 

Авторамблер 4 часа назад
Существует отдельная категория водителей, которые воспринимают дороги как пространство, где постоянно нужно что-то доказывать.
Например, что другие водители неправы. Такие автолюбители часто становятся "учителями", которые стремятся "наказать" оппонента за неправильный, по их мнению, стиль езды.
И оттого столь приятно видеть, как иногда у самих учителей мозгов меньше, чем у тех, кого они собрались учить. Этот водитель Ford в Липецке был очень раздосадован тем, что его не пропустил пассажирский автобус. Автолюбитель враз забыл, куда ему нужно ехать, и решил наказать автобус.
Дождавшись, пока тот отъедет от остановки, он обогнал его и, видимо, хотел вильнуть перед ним, чтобы тот затормозил. Но не рассчитал и ударил его боком, после чего сам улетел в кювет.
В такие моменты очень жаль, что нет видео с выражением его лица в первые секунды в кювете.
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