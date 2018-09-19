На Керченской трассе произошли три ДТП: движение затруднено

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь — Керчь на небольшом расстоянии друг от друга произошли сразу три аварии. Об этом сообщают очевидцы происшествий.

По их словам, из-за ДТП на участке от поворота на Судак до Грушевского перевала образовалась пробка, движение здесь сильно затруднено. Там работают сотрудники ГИБДД , осуществляется реверсное движение.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в районе поворота на Судак перевернулась фура. Здесь пробка растянулась на несколько километров в обе стороны. Скорость движения на участке не превышает 15 км/ч, а местами — и 5 км/ч.

Кроме того, в нескольких километрах от этого ДТП, в районе моста над рекой Сухой Индол, произошли еще две аварии. По данным сервиса, из-за одной из них заблокировано движение по среднему ряду, из-за второй — по правому. Здесь также образовалась пробка, однако сильно движение транспорта она не затруднила, средняя скорость на участке составляет 40 км/ч.

Три ДТП на трассе Симферополь — Керчь. 19 сентября 2018