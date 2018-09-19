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На Керченской трассе произошли три ДТП: движение затруднено
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На Керченской трассе произошли три ДТП: движение затруднено 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь — Керчь на небольшом расстоянии друг от друга произошли сразу три аварии. Об этом сообщают очевидцы происшествий.
По их словам, из-за ДТП на участке от поворота на Судак до Грушевского перевала образовалась пробка, движение здесь сильно затруднено. Там работают сотрудники ГИБДД, осуществляется реверсное движение.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в районе поворота на Судак перевернулась фура. Здесь пробка растянулась на несколько километров в обе стороны. Скорость движения на участке не превышает 15 км/ч, а местами — и 5 км/ч.
Кроме того, в нескольких километрах от этого ДТП, в районе моста над рекой Сухой Индол, произошли еще две аварии. По данным сервиса, из-за одной из них заблокировано движение по среднему ряду, из-за второй — по правому. Здесь также образовалась пробка, однако сильно движение транспорта она не затруднила, средняя скорость на участке составляет 40 км/ч.
Три ДТП на трассе Симферополь — Керчь. 19 сентября 2018
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