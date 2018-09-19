Как разговоры по телефону и общение в мессенджерах влияют на вождение?

Даже толкаясь в пробках, брать в руки смартфон, просматривать соцсети и выкладывать фото, небезопасно. 18 сентября Дмитрий Билан попал в Москве на Ленинском проспекте в ДТП. Певец позже признался, что сам виноват в случившемся: перед аварией Билан выложил в Инстаграм «сторис», в котором поёт, одновременно снимая себя на мобильный и управляя автомобилем. Понятно, что он отвлёкся и не заметил, как машина впереди него остановилась на светофоре, и Билан въехал в неё. К счастью, удар был не сильный, и никто не пострадал. По административному кодексу во время вождения говорить по телефону можно, но только с использованием гарнитуры. А привлечь к ответственности сейчас можно и за то, что человек общается в мессенджерах во время езды, говорит автоюрист Марат Аманлиев

Когда ты выходишь в какие-то социальные сети, мессенджеры, всё сводится к тому, что тебе нужно зажимать кнопку и держать постоянно палец на ней, чтобы говорить, что-то вещать в эфир. Но при этом получается, что человек нарушает статью 12.36.1 КоАпа, которая предполагает нахождение обеих рук на руле. Получается, что все совершают административное правонарушение. Наказание 1,5 тысячи рублей. Это достаточно штучные статьи, потому что доказывать вину водителей сотрудникам ГИБДД фактически невозможно. Это нужно вести видеозапись езды, чтобы потом в суде доказывать, что, действительно, это имело место быть.

Конечно, самые сообразительные могут закрепить смартфон на панели машины и не касаться гаджета рукой. Но даже в этом случае человек будет отвлекаться от дороги, рассказывает врач-психиатр Иван Сухачевский:

Машинально человек смотрит на телефон, как идёт запись, как он попадает в кадр, хорошо ли его видно. Если он телефон ставит, например, на приборную панель, ему надо смотреть вниз. И просмотр изображений довольно длительный: секунд 20-30. То есть, происходит отрыв от реальности, который происходит вокруг его автомобиля. 20 секунд достаточно, чтобы пропустить момент, когда надо было среагировать на экстренное торможение, если кто-то выбежал на дорогу, либо впереди идущий автомобиль совершил экстренное торможение, надо ведь отреагировать быстро: затормозить или уйти от столкновения.

Запрет на использование мобильного телефона во время вождения — это международная практика. Так в Великобритании наказание составляет 60 фунтов-стерлингов и начисление штрафных 3 балов для обычных водителей (12 баллов — лишение прав). В Германии штраф равен 40 евро, в Норвегии — 160 евро, в Дании и Испании — 200 евро. В России штраф тоже существует — 1,5 тысячи рублей. Но по факту никто не штрафует. Поэтому пользоваться мобильным за рулём или нет — остаётся на совести водителей.