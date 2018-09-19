ДТП с пострадавшими на территории Курской области

Вчера, 18 сентября 2018 года на территории Курской области зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими: два человека получили ранения и один человек погиб. На территории области зарегистрировано два десятка аварий с материальным ущербом.

За нахождение в состоянии опьянения отстранен от управления транспортного средства один водитель, кроме этого три водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще четыре водителя были задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлены девяносто пешеходов, нарушивших правила дорожного движения Российской Федерации. Всего выявлено 2729 нарушений, среди которых 2129 зарегистрированных при помощи средств видео и фото наблюдения нарушений скоростного режима.