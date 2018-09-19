Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией

Эта неоднозначная ситуация произошла в одном из регионов России.

Массивный внедорожник Ford Explorer XLT попал в ДТП (предыстория неизвестна, однако, судя по всему, он был виновником аварии), после чего скрылся с места происшествия. Один из водителей, которых задел Ford , бросился в погоню.

В процессе погони Ford сначала вынудил преследовавшего его водителя выехать на встречную полосу, а затем оба автолюбителя на своих машинах и вовсе создали ситуацию, в которой едва не погубили случайных людей: ехавшая сзади машина вылетела на встречку и чуть не попала под фуру.

Автор видео говорит, что догнать Ford не удалось: "он спрыгнул в поле, отбил себе бампера и уехал по бездорожью". Но нам кажется, что и сам автор, в азарте преследовавшем нарушителя, своими действиями едва не спровоцировал страшную аварию.