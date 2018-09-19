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Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
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Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией 

Авторамблер 3 часа назад
Эта неоднозначная ситуация произошла в одном из регионов России.
Массивный внедорожник Ford Explorer XLT попал в ДТП (предыстория неизвестна, однако, судя по всему, он был виновником аварии), после чего скрылся с места происшествия. Один из водителей, которых задел Ford, бросился в погоню.
В процессе погони Ford сначала вынудил преследовавшего его водителя выехать на встречную полосу, а затем оба автолюбителя на своих машинах и вовсе создали ситуацию, в которой едва не погубили случайных людей: ехавшая сзади машина вылетела на встречку и чуть не попала под фуру.
Автор видео говорит, что догнать Ford не удалось: "он спрыгнул в поле, отбил себе бампера и уехал по бездорожью". Но нам кажется, что и сам автор, в азарте преследовавшем нарушителя, своими действиями едва не спровоцировал страшную аварию.
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