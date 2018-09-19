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Неизвестный открыл стрельбу на юге столицы и скрылся на автомобиле
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Неизвестный открыл стрельбу на юге столицы и скрылся на автомобиле
Говорит Москва
3 часа назад
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В результате ЧП есть раненый. Известно, что злоумышленник скрылся на Mercedes с так называемыми блатными номерами. На месте происшествия работает полиция. Автомобиль объявлен в розыск.
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