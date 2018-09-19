Неизвестный открыл стрельбу на юге столицы и скрылся на автомобиле

В результате ЧП есть раненый. Известно, что злоумышленник скрылся на Mercedes с так называемыми блатными номерами. На месте происшествия работает полиция. Автомобиль объявлен в розыск.