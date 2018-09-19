«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП

«Все соберу и отдам»: у режиссера отобрали свободу за ДТП

В Екатеринбурге суд признал виновным режиссера Николая Коляду в ДТП с бывшим полицейским Кириллом Генераловым и приговорил к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Кроме того, драматург обязан возместить потерпевшему моральный вред в размере 200 тысяч рублей, помимо уже выплаченной такой же суммы. Генералова размер компенсации не устроил, и он намерен подать гражданский иск на 900 тысяч рублей.

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по резонансному делу о ДТП с участием режиссера Николая Коляды и бывшего полицейского Кирилла Генералова.

Судья признал драматурга виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», и приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы.

Именно на таком наказании настаивала прокуратура . Защита просила прекратить уголовное дело и назначить обвиняемому судебный штраф.

Коляда обязан не изменять места жительства без согласия правоохранительных органов , не выезжать за пределы Екатеринбурга и отмечаться раз в месяц. При этом на гастроли суд разрешил выезжать по требованию.

Кроме того, драматург должен возместить пострадавшему Кириллу Генералову моральный вред в размере 200 тысяч рублей, помимо уже выплаченной такой же суммы. Лишать водительских прав драматурга суд не стал.

Отмечается, что обжаловать приговор будет сложно, так как дело было рассмотрено в особом порядке. Однако Коляда и не намерен этого делать. По его словам, он не хочет заниматься сбором бумаг и походами по инстанциям, поэтому обжаловать приговор не собирается.

Как сообщают местные СМИ, драматург беспокоился, что ему дадут реальный срок.

«Театр без меня закроется, все разъедутся. Когда это произошло, я бегал вокруг скорой и спрашивал, что с ним (потерпевшим—«Газета.Ru»), железо — пропади оно пропадом. Если присудят штраф, я все соберу и отдам. Главное, что все живы остались, я готов заплатить, если ему надо», — говорил Коляда в перерыве.

В свою очередь сторона обвинения настаивала на том, чтобы режиссера лишили водительских прав, а также просила обязать выплатить пострадавшему 930 тысяч рублей, помимо выплаченных 200. Коляда посчитал, что это слишком большая сумма, но готов был заплатить.

Потерпевший Генералов пришел на заседание с рентгеновским снимком. По словам его адвоката, в результате ДТП он получил компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника, из-за которого полгода не мог сидеть и потерял работу.

После вынесения вердикта Генералов заявил, что будет подавать гражданский иск на возмещение утраченного заработка в размере 900 тысяч рублей. Примечательно, что ранее потерпевший просил выплатить ему в общей сложности 930 тысяч рублей: 500 как компенсацию морального вреда и 430 за утраченный заработок.

Резонансное ДТП произошло 10 июля 2017 года. Коляда возвращался с дачи по дублеру Сибирского тракта в Свердловской области на своем автомобиле Hyundai Santa Fe. В районе 19-го километра трассы рабочие меняли асфальт и сняли дорожное покрытие с правой стороны дороги. Как ранее сам режиссер рассказывал «Газете.Ru», он решил перестроиться влево, чтобы проехать по хорошей дороге, и включил поворотник.

Однако шел дождь, и на скользком дорожном покрытии его занесло. В этот момент на большой скорости в него влетел Renault Duster . От удара Hyundai отбросило метров на 100 — машина улетела в кювет и перевернулась на левый бок. Все окна разбились.

По словам Коляды, ему удалось выжить только благодаря тому, что он был пристегнут. Но он отметил, что из-за сложных погодных условий ехал медленно — примерно 40-50 км/ч.

После случившегося Коляда вылез через разбитое лобовое стекло и побежал ко второй машине, чтобы убедиться, что там все живы. По словам режиссера, далее приехала «скорая», и медики сообщили ему, что серьезных травм никто не получил — у всех диагностировали ушибы мягких тканей.

Через 10 дней после аварии режиссера вызвал к себе следователь и сообщил, что у одного из пострадавших — бывшего сотрудника ГИБДД из Москвы Кирилла Генералова — врачи диагностировали серьезные повреждения позвоночника и что теперь необходимо проводить медицинскую экспертизу, которая оценит тяжесть вреда здоровью, который получил пассажир внедорожника Duster. Драматург подписал все необходимые документы, после чего ему позвонил сам Генералов.

По словам Коляды, бывший гаишник кричал на него матом и требовал заплатить полтора миллиона рублей, пугая колонией-поселения.

После этого драматург посоветовался с адвокатом и следователем. Специалисты посчитали, что в качестве компенсации будет достаточно 200 тысяч рублей. Однако Генералов суммой оказался недоволен.

1 сентября 2017 года в ГУ МВД России по Свердловской области по факту аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы».