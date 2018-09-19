Проехать на гаснущий зеленый: как вести себя водителю на перекрестке

Огромное количество аварий на городских перекрестках происходит в короткий период времени, когда светофор меняет разрешающие сигналы для пересекающихся потоков. То есть почти ежедневно перед каждым водителем, регулярно ездящим по городу, встает дилемма: проскакивать перекресток при виде замигавшего зеленого сигнала светофора или нажать на педаль тормоза?

На самом деле в каждой подобной ситуации есть несколько нюансов, в зависимости от которых и приходится принимать решение. Для начала разберем простейший вариант. Зеленый сигнал светофора начинает мигать в момент, когда машина находится в считаных метрах от стоп-линии. Тормозить в таком случае смысла явно нет. Вдавив в этот момент педаль тормоза в пол в условиях теплого сухого асфальта, водитель остановит авто практически посередине перекрестка. А в снег или в дождь это тем более бессмысленно, поскольку тормозной путь при таких условиях может удлиниться настолько, что «финиш» окажется уже за перекрестком.

Следующий вариант — до перекрестка еще метров 50–100, а зеленый уже замигал. Для принятия решения в такой ситуации нужно иметь в виду следующее. Зеленый сигнал обычно мигает перед выключением в течение примерно 4 секунд. После того как он погаснет окончательно, зеленый свет машинам поперечного направления загорается еще через 1–2 секунды. То есть с момента начала мигания до старта «поперечных» проходит как минимум 5–6 секунд. При скорости 60 км/ч за это время машина проходит 80–100 метров.

А если она едет с «нештрафуемыми» 79 км/ч на спидометре, то за те же 5–6 секунд авто покрывает расстояние, равное 110–130 метров. Учитывая эти цифры, расстояние до стоп-линии под замигавшим светофором и ширину перекрестка, прикидываем в уме, успеваем или нет. Если от вас до противоположной его стороны заметно меньше 100 метров, то проскочить можно без проблем. Если значительно больше — резко растет вероятность, что на перекрестке вы столкнетесь с начавшим движение на свой «зеленый» поперечным транспортом. Тут следует не проскакивать, а тормозить. Причем описанный алгоритм хорош для сухого асфальта. А если на дворе зима со льдом под колесами или льет дождь? Сцепление с дорогой в таких случаях не только минимально, но и неодинаково для каждого колеса. Резкое торможение может привести к столкновению с соседями по потоку. Таким образом, на скользкой дороге в задачке «тормозить или проскакивать» появляется дополнительный параметр. А если еще и в зеркале заднего вида маячит грузовик, то зачастую водители предпочитают рискнуть прорываться через перекресток, нежели получить бампером фуры в корму своей машины. Но такой выбор — далеко не самое лучшее решение с точки зрения последствий.

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