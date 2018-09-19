Удар пришелся прямо в голову: на Гурзуфской Mazda сбила 76-летнего дедушку

Поздно вечером 19 сентября на Гурзуфской Mazda сбила пожилого мужчину, который решил перебежать дорогу на красный. Удар 76-летнему пострадавшему пришелся прямо по лицу. Дедушка спешил в магазин.

— Он бежал на красный, я ехал на зеленый, километров 60 в час. Пытался уйти от удара, но не получилось, я задел боком, — рассказал водитель Mazda.

Наши читатели, ставшие очевидцами события, отметили, что на дороге было очень много крови. К пострадавшему сразу подбежали люди, один из очевидцев оказался медиком и оказал первую помощь. Он перебинтовал дедушке голову и уменьшил кровотечение.

Больше получаса дедушке оказывали помощь в приехавшей на место происшествия скорой. Итог: ушиб кисти, ушиб и сотрясение головного мозга.

Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, успели сделать фото или снять видео, присылайте их на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.