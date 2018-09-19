Ещё
«Он служит Богу, но он не священник»: в епархии рассказали, кто устроил ДТП с актерами
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Он служит Богу, но он не священник»: в епархии рассказали, кто устроил ДТП с актерами 

76.ru 5 часов назад
Фото: 76.ru
Виталий Каляев обычный прихожанин церкви
Мы связались с пресс-службой Переславской епархии и выяснили, что за рулем старенького «Мицубиси» был не служитель церкви, как решила пострадавшая в ДТП съемочная группа, а обычный мирянин. Его зовут Виталий Каляев. Почему мужчина сразу не сознался, что он никакого отношения к службе не имеет — неизвестно.
— Виновник ДТП, представленный как священнослужитель Переславской епархии, таковым не является и никогда им не был. Виталий Каляев — православный мирянин, постоянный прихожанин одного из храмов города Переславля-Залесского, служит Богу поддержанием чистоты в церкви. На уровне прихода, который он посещает, с ним будет проведена работа по недопустимости подобного поведения. — рассказали в пресс-службе Переславской епархии.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области пьяный священник устроил ДТП. Об этом рассказала съёмочная группа сериала «Семейка на пределе». Ребята из Москвы ехали в Переславль-Залесский. На главной дороге на повороте к Ботику Петра I в микроавтобус, принадлежащий съёмочной группе, врезается старенький «Мицубиси». За рулем «Мицубиси» сидел Виталий Каляев, который, как выяснилось, работает уборщиком в одном из храмов Переславля.
76.ru: последние новости
«Это трэш какой-то»: ярославцы после работы встали в пробке в центре города Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Анапой, сегодня поедут домой в Ярославль. Но один отказался ДТП под Ярославлем с шестью погибшими: что известно на данный момент
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП5
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД1
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
Проехать на гаснущий зеленый: как вести себя водителю на перекрестке
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение