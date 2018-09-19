«Он служит Богу, но он не священник»: в епархии рассказали, кто устроил ДТП с актерами

Виталий Каляев обычный прихожанин церкви

Мы связались с пресс-службой Переславской епархии и выяснили, что за рулем старенького «Мицубиси» был не служитель церкви, как решила пострадавшая в ДТП съемочная группа, а обычный мирянин. Его зовут Виталий Каляев. Почему мужчина сразу не сознался, что он никакого отношения к службе не имеет — неизвестно.

— Виновник ДТП, представленный как священнослужитель Переславской епархии, таковым не является и никогда им не был. Виталий Каляев — православный мирянин, постоянный прихожанин одного из храмов города Переславля-Залесского, служит Богу поддержанием чистоты в церкви. На уровне прихода, который он посещает, с ним будет проведена работа по недопустимости подобного поведения. — рассказали в пресс-службе Переславской епархии.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области пьяный священник устроил ДТП. Об этом рассказала съёмочная группа сериала «Семейка на пределе». Ребята из Москвы ехали в Переславль-Залесский. На главной дороге на повороте к Ботику Петра I в микроавтобус, принадлежащий съёмочной группе, врезается старенький «Мицубиси». За рулем «Мицубиси» сидел Виталий Каляев, который, как выяснилось, работает уборщиком в одном из храмов Переславля.