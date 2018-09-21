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В РПЦ открестились от устроившего ДТП священника
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В РПЦ открестились от «пьяного священника», который устроил ДТП под Ярославлем 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Переяславская епархия заявила, что устроивший ДТП в городе Виталий Каляев не является священнослужителем. Об этом сообщает "Ярославский регион".
"Виновник ДТП, представленный как священнослужитель Переславской епархии, таковым не является и никогда им не был. Виталий Каляев — православный мирянин, постоянный прихожанин одного из храмов города Переславля-Залесского, служит Богу поддержанием чистоты в церкви. На уровне прихода, который он посещает, с ним будет проведена работа по недопустимости подобного поведения", — рассказали в епархии.
Авария произошла еще 15 сентября на повороте на Ботик Петра Первого Mitsubishi Каляева протаранил микроавтобус съемочной бригады сериала "Семейка на пределе". Тогда бородатый Каляев показался другим участникам ДТП похожим на батюшку. В результате аварии директор съемочной группы получила легкую травму головы. Однако известно об инциденте стало лишь 18 сентября, когда в сети появилось видео аварии.
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