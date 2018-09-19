«Ну все, началось»: новые штрафы начали приходит автомобилистам

Жители Владивостока сообщили о новых штрафах, которым стали подвергаться городские водители на одном из перекрестков, сообщает PRIMPRESS.

В частности, речь идет о перекрестке улиц 40 лет ВЛКСМ и Борисенко. Там установлена камера видеофиксации, которая следит за автомобилями, подъезжающими к треугольнику безопасности.

В случае если машина заезжает за условную стоп-линию, владельца ждет штраф.

При этом саму стоп-линию водители не видят, она прочерчена только на фото с камер.

По словам приморцев, такие камеры на Камчатке установлены «на каждом переходе», а теперь появились и во Владивостоке.

«Ну все, началось», «Догадайся, где стоп-линия», «Не, ну Фит, конечно, далеко уплыл, но все равно фиг поймешь, где эта стоп-линия» — комментируют ситуацию приморцы.

Кто-то из горожан советует «завешивать номера», а кто-то и вовсе объезжать этот «дурацкий перекресток». Кроме того, водители сетуют, что в том месте убрали один светофор.

«Камеры повесили, а светофор один сняли! Теперь когда стоишь на стоп-линии, поворачивая на Спортивную, ни одного светофора НЕ ВИДНО!»