Ещё
«Ну все, началось»: новые штрафы начали приходит автомобилистам
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ну все, началось»: новые штрафы начали приходит автомобилистам 

Primpress 5 часов назад
Фото: Primpress
Жители Владивостока сообщили о новых штрафах, которым стали подвергаться городские водители на одном из перекрестков, сообщает PRIMPRESS.
В частности, речь идет о перекрестке улиц 40 лет ВЛКСМ и Борисенко. Там установлена камера видеофиксации, которая следит за автомобилями, подъезжающими к треугольнику безопасности.
В случае если машина заезжает за условную стоп-линию, владельца ждет штраф.
При этом саму стоп-линию водители не видят, она прочерчена только на фото с камер.
По словам приморцев, такие камеры на Камчатке установлены «на каждом переходе», а теперь появились и во Владивостоке.
«Ну все, началось», «Догадайся, где стоп-линия», «Не, ну Фит, конечно, далеко уплыл, но все равно фиг поймешь, где эта стоп-линия» — комментируют ситуацию приморцы.
Кто-то из горожан советует «завешивать номера», а кто-то и вовсе объезжать этот «дурацкий перекресток». Кроме того, водители сетуют, что в том месте убрали один светофор.
«Камеры повесили, а светофор один сняли! Теперь когда стоишь на стоп-линии, поворачивая на Спортивную, ни одного светофора НЕ ВИДНО!»
Primpress: последние новости
Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, сбившего ребенка во Владивостоке В Приморье произошло очередное ДТП с летальным исходом Большегруз и такси столкнулись во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП5
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД1
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
Проехать на гаснущий зеленый: как вести себя водителю на перекрестке
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение