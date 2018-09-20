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Автомобиль наехал на группу пешеходов в Риме
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Автомобиль наехал на группу пешеходов в Риме 

RT на русском + ещё 2 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом сообщает итальянский телеканал Rainews.
В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Ранее водитель совершил наезд на пешеходов около мечети в Лондоне. Пострадали три человека.
RT на русском: последние новости
Восемь человек погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Колумбии Источник: Дима Билан попал в ДТП в Москве В Петербурге внедорожник сбил женщину и врезался в супермаркет
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