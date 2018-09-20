Автомобиль наехал на группу пешеходов в Риме

Об этом сообщает итальянский телеканал Rainews.

В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Ранее водитель совершил наезд на пешеходов около мечети в Лондоне. Пострадали три человека.