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В Подмосковье Renault протаранил стоявшую на обочине фуру
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В Подмосковье Renault протаранил стоявшую на обочине фуру 

Мир24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Оба водителя получили травмы и были эвакуированы с места аварии на вертолете, передает РИА ФАН.
ДТП произошло на 71 километре Минского шоссе. В результате столкновения левый бок фуры, включая кабину водителя, будто срезало. Водитель Renault получил только вывих бедра, а водитель грузовика, более серьезные травмы: множественные ушибы и переломы ребер.
В настоящее время на месте работают несколько патрулей ДПС. Две полосы движения на Минском шоссе полностью заблокированы.
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