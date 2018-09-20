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Девушку убили возле общежития медколледжа в Петрозаводске (фото)
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Девушку убили возле общежития медколледжа в Петрозаводске (фото) 

Карельские вести + ещё 1 3 часа назад
Фото: Карельские вести
В данный момент на месте преступления работают сотрудники полиции. Сегодня в Петрозаводске предположительно в 21.00 возле общежития Медицинского колледжа — улица Московская 16 — была убита девушка. Об этом порталу «Карельские Вести» сообщили прохожие, которые проходили неподалеку от места преступления.
Сейчас на месте ЧП находится наш корреспондент. По его словам, сотрудники полиции опрашивают учащихся медколледжа, которые проживают в общежитии. Возле места происшествия стоит автомобиль реанимации. Вокруг общежития ходят кинологи с собаками.
Погибшая девушка училась на 4 курсе медколледжа, иногородняя,
— рассказали одногрупники пострадавшей. Имя погибшей они называть не стали. О том, что произошло возле медколледжа сотрудники полиции, работающие на месте происшествия, никаких комментариев не дают. На данный момент преступник еще не пойман. Говорят, труп нашёл молодой человек. Его увезли в карельский следком. Следите за подробностями на нашем сайте.
По материалам: ptzgovorit.ru
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