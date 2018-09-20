Пьяный водитель протаранил автобус в Москве

На улице Электрозаводская, 21, строение 68, в столице водитель седана на скорости въехал в автобус. Как стало известно «360», произошло столкновение лоб в лоб.

Водитель автобуса успел нажать на тормоза и минимизировать последствия ДТП, удар получился не сильным. Выяснилось, что виновник аварии был пьян, от прохождения процедуры освидетельствования он отказался. Его седан отправлен на спецстоянку.

Мужчина сообщил, что хотел припарковаться на встречной полосе. Он назвался вторым режиссером, снимающим сериалы для центральных каналов. Он признал, что позволил себе после смены немного выпить, но заявил, что ранее пьяным за руль не садился.